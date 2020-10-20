Для тюменцев приготовили осенние и зимние забавы. Фото - группа ВК «Капитаны двора».

В Тюмени продолжается реализация проекта «Капитаны двора». В настоящее время волонтеры организовывают досуговые площадки по месту жительства.

– В зимний период тюменских ребят ждет много всего интересного. На площадке «Дворовые игры» дети вместе с родителями познакомятся с зимними подвижными играми, на «Танцевальной» – научатся красиво двигаться, а на «Спортивной» площадке смогут покататься с малых горок на сноубордах, поиграть в хоккей с мячом, – рассказали в ТГМЦ.

Стоит отметить, что в 2020 году было подготовлено более 100 дворовых вожатых из Тюмени, 25 из них прошли специальную подготовку по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в рамках проекта в течение года проводится множество мероприятий для тюменских родителей и детей. К примеру, летом были организованы мастер-классы, танцевальные программы, подвижные игры, а также дворовые спевки.