Полицейские нашли у подозрительного тоболяка спайс. Фото - УМВД по Тюменской области.

В тобольскую больницу для освидетельствования доставили 28-летнего мужчину, который подозревался в потреблении наркотических средств без назначения врача. При проведении экспертизы тоболяк нервничал, поэтому сотрудники полиции решили досмотреть доставленного. В присутствии понятых оперативники изъяли у местного жителя сверток, предположительно, с наркотиками.

– Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является спайсом, общий вес которого составил 48 граммов. Фигурант пояснил, что приобрел запрещенное средство для личного употребления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.