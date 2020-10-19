В тюменской больнице, где лечат заключенных, недосчитались медиков. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области прокуратура проверила условия оказания медицинской помощи осужденным. В филиалах «Медицинская часть № 13» и «Больница» ФКУ «Медико-санитарная часть – 72» ФСИН России выявили нарушения.

– В филиале «Больница» нет врача – начальника филиала, хирурга, рентгенолога, терапевта, семерых медицинских сестер. Это обстоятельство нарушает права осужденных на оказание своевременной и качественной медицинской помощи. Обратились с административным иском в Калининский районный суд, чтобы там укомплектовали вакантные должности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в «Медицинской части №1 3» выявлены нарушения порядка оказания медпомощи, ведения медицинской документации, сроков проведения флюорографии и лабораторных исследований. Нарушения ведения медицинской документации установлены и в филиале «Больница».

Прокуратура внесла в адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.