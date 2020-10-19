В Тюменской области реконструируют автодорогу федерального значения. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области продолжается реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (участок км 10+630 – км 17+200). Подрядчик расширит автодорогу до четырёх полос, обновит путепровод через железнодорожные пути и мост через реку Язевка. Кроме того, здесь построят надземный пешеходный переход и возведут акустические экраны.

– Реализации предусмотренных проектом мероприятий препятствуют леса с обеих сторон дороги. В стесненных условиях приняты решения, направленные на компенсацию вреда окружающей среде. Так, в границу полосы отвода автомобильной дороги в границах города Тюмени под снос попали 1016 сосен и 1658 берёз, – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

В компании подчеркнули, что компенсация ущерба окружающей среде предусматривается в виде высадки зеленых насаждений за счет средств федерального бюджета. Древесину реализуют посредством аукциона, полученные деньги зачислят в бюджет Российской Федерации. Завершить работы по реконструкции Уралуправтодор планирует до 2024 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области заключены контракты по всем объектам дорожного ремонта. Всего в 2020 году будет отремонтировано 206 объектов, общая протяжённость которых составит 176,42 км. Самые масштабные работы предстоят на территории Тюменского района. В 57 населенных пунктах здесь будет отремонтировано 164 объекта, общая протяженность обновленных дорог – более 74 км. Дорожная техника вышла на региональные трассы: участки обхода города Тюмени, а также на областные дороги Тюмень – Криводанова и Каменка – Кулаково.