В Ялуторовском районе построят четыре новых ФАПа. Фото - Дарья Ровбут.

В Ялуторовском районе в рамках национального проекта «Здравоохранение» построят четыре новых ФАПа – в деревне Прогресс, селах Беркут, Петелино и Новоатьялово. В настоящее время работа кипит в здании взрослой поликлиники на улице Чкалова, 25. Совсем недавно к нему подвели основные инженерные коммуникации, теперь ведутся работы, связанные со входной группой – крыльцом, пандусами и благоустройством прилегающей территории.

Подходит к завершающему этапу ремонт второго этажа стоматологической поликлиники. После того как он будет окончен, строители займутся первым этажом. Медицинская помощь пациентам будет оказываться в полном объеме на отремонтированных площадях.

– Прямо сейчас идет подведение инженерных коммуникаций к земельным участкам, на которых за счет средств регионального бюджета поставят модульные smart-ФАПы. Их проектировали в соответствии с самыми современными стандартами, учитывающими также потребности маломобильных пациентов, – сообщила пресс-секретарь областной больницы № 23 Ялуторовска Дарья Ровбут.

В новых ФАПах пациенты смогут пройти основные виды обследований, например, сделать электрокардиограмму, измерить давление, уровень сахара в крови и прочее. Smart-ФАПы начнут работать до конца этого года.

СПРАВОЧНО:

Smart-ФАПы – это отдельно стоящие здания, приспособленные исключительно для медицинских целей. Помимо инженерных решений, заточенных под обеспечение комфорта пациентов и максимальную эффективность работы медиков, они имеют подключение ко всем коммуникациям и укомплектованы оборудованием, необходимым для первичной диагностики.