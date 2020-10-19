В Тюменской области могут сохранить социальную доплату к пенсии в связи с потерей кормильца несовершеннолетним при трудоустройстве. Фото с сайте Тюменской областной Думы.

Депутаты комитета по социальной политике Тюменской области думы поддержали проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи», который разработали их коллеги Елена Кашкарова и Владимир Ульянов. Отметим, что этот законопроект уже вносили в Государственную думу России, но тогда его не рассмотрели из-за отсутствия заключения правительства страны.

– Принятие федерального закона позволит обеспечить реализацию социально значимых положений Конституции Российской Федерации в сфере труда и социальной защиты в отношении детей-инвалидов и детей, не достигших возраста 18 лет, в части сохранения социальной доплаты к пенсии при их трудоустройстве. Законопроект приобретает особую актуальность сейчас, когда в обновленной Конституции особое внимание уделили защите интересов несовершеннолетних, – подчеркнула в своем выступлении на заседании комитета Елена Кашкарова.

Отметим, что сейчас в Тюменской области численность детей, не достигших возраста 18 лет, которым установлены социальные доплаты к пенсиям по случаю потери кормильца, составляет 14 610 человек. Численность осуществлявших работу, в период которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию, составляет 1 488 человек.

Депутаты комитета поддержали законодательную инициативу коллег. Следующий этап – рассмотрение этого вопроса на заседании регионального парламента.