Уральского бандита осудили в Тюмени за нападение на инкассаторов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчину признали виновным в бандитизме, краже, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконной переделке основных частей огнестрельного оружия, разбое и незаконном ношении огнестрельного оружия.

В сентябре 2018 года екатеринбуржец вошел в состав банды, созданной жителем Тюмени. Спустя два месяца уралец с двумя сообщниками в одном из домов в поселке Станционный-Полевский Свердловской области похитил четыре единицы оружия и 281 патрон.

Спустя несколько дней с другими членами банды он напал на инкассаторов, перевозящих деньги. Однако тогда разбойники остались ни с чем: потерпевшие смогли скрыться. После этого злоумышленники делали свои черные дела без жителя Екатеринбурга. В декабре 2018 года они напали на ООО «Региональный платежный центр» в Барнауле, откуда похитили более 1,7 миллиона рублей. Их задержали на трассе под Омском. Позже установили и личности остальных.

– Обвиняемого задержали в июне 2019 года в Екатеринбурге. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела выделены в отдельное производство, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил мужчине 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства. После освобождения он в течение полугода еще будет ограничен в свободе передвижения. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу двух потерпевших 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Отметим, что основное уголовное дело в отношении семи злоумышленников находится на рассмотрении в Тюменском областном суде. Еще один участник банды в июле 2020 года был осужден к 10 годам лишения свободы.