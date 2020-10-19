Снег с дождем, минусовая температура: какая погода ожидает тюменцев на этой неделе

Какая погода ожидает тюменцев на этой неделе. Фото: Вадим Бегун

На этой неделе погода преподнесет немало сюрпризов жителям Тюмени. Температура наружного воздуха будет колебаться от плюс десяти до минус трех градусов.

Так, сегодня, 19 октября, тюменцы еще могут насладиться теплом. Правда, не стоит воспринимать это слово буквально: несмотря на то что столбик термометра показывает +10, температура воздуха ощущается не более чем на четыре градуса выше нуля. Кстати, уже сегодня синоптики обещают местным жителям осадки в виде дождя, правда, солнце иногда будет показываться из-за густых туч.

А вот завтра про него можно забыть. В областной столице будет пасмурно, к тому же не прекратится дождь. В среду ожидается переменная облачность, вновь пройдет дождь, правда, на этот раз он будет ледяным. Произойдет обвал температуры до плюс пяти. В четверг станет совсем холодно, столбик термометра покажет всего два градуса выше нуля. В этот же день пойдет дождь со снегом.

По прогнозам тюменских синоптиков, в пятницу, 23 октября, ожидается резкое похолодание до минус двух градусов, в городе повалит снег. Погода позволит передохнуть от ее сюрпризов лишь в субботу. В первый выходной день этой недели будет солнечно и без осадков, около нуля. Однако в воскресенье погода снова испортится, пойдет снег с дождем.

На следующей неделе также ожидается снег с дождем, причем идти он будет каждый день. Температура воздуха будет колебаться от плюс четырех до минус пяти градусов.

Кстати, в минувшие выходные в несколько районов Тюменской области пришла зимняя сказка. Снег буквально валил большими хлопьями. Именно поэтому советуем водителям быть внимательнее на трассах, правильно выбирать скорость и избегать опасных маневров.