АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые работы на производственных объектах. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН). Работы проводились на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Для повышения надежности эксплуатации магистральных трубопроводов Уренгой – Холмогоры, Холмогоры – Клин, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Красноленинская – Шаим – Конда ликвидированы элементы, мешающие проведению диагностики внутренними инспекционными приборами. Выполнена вырезка дефектной секции, ремонт и замена запорной арматуры, вырезка ремонтной конструкции. Кроме того, подключен участок с 100-го по 125-й км МН Красноленинская – Шаим – Тюмень после замены.

На время проведения работ транспортировка нефти по данным магистральным нефтепроводам была планово остановлена на период от 21 до 96 часов.

В целях обеспечения промышленной безопасности станционных производственных объектов на НПС специалисты выполнили подключение магистрального насосного агрегата на НПС «Апрельская» после замены, подпорного насосного агрегата на НПС «Конда-2». Насосное оборудование обладает повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. По одному магистральному насосному агрегату отключено на НПС «Апрельская» и НПС «Торгили-2» для последующей замены.

После проведения реконструкции выполнено подключение к технологическим трубопроводам двух резервуаров вертикальных стальных, объемом по 20 тыс. куб. м каждый – на ЛПДС «Торгили» и ЛПДС «Нижневартовская».

Плановые работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения и капитального ремонта предприятия. Транспортировка нефти возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.