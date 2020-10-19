Тюменцев на два дня оставили без телевидения и радио. Фото: Вадим Бегун

Ближайшие два дня жителям Тюменской области придется смотреть телевизор в ограниченном формате. На этот раз коронавирус совсем ни при чем – виной всему профилактические работы.

– С 19 по 21 октября в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах планируются временные перерывы в трансляции телерадиовещания, – сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети – филиале Урало-Сибирского регионального центра.

Отметим, что информация о профилактических или других плановых работах, требующих отключения передающего оборудования, публикуется на сайте РТРС и обновляется еженедельно.