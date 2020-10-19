Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 октября 2020 года увеличилось на 142 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 142 и составило 11 692 человека.

За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 24 человека выздоровели (за весь период - 8104), шесть детей заболели, 22 пациента на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 584 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 741 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области приостановили профилактическую и плановую медицинскую помощь. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе в связи с распространением коронавируса.

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