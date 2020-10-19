Водитель ГАЗели погиб в жесткой аварии на трассе Тюмень – Омск.

На 72-м километре трассы Тюмень – Омск сегодня, 19 октября, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого умер человек. В Ялуторовском районе столкнулись «Газель» и большегруз Mercedes.

– Погиб 49-летний местный житель, управлявший «Газелью». Водителя грузовика, жителя Башкирии, доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Его личность устанавливается, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время движение по федеральной автодороге частично ограничено и осуществляется в реверсивном режиме. Сотрудники ГИБДД регулируют движение в ручном режиме. Их коллеги устанавливают обстоятельства произошедшего.