Страшная авария с участием трех грузовиков и легковушки на тюменской трассе унесла жизнь водителя. Фото - "Типичный Тобольск".

Накануне, 18 октября, на 228-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошла страшная авария. Здесь столкнулись три грузовика и легковой автомобиль Chevrolet Lacetti. К сожалению, не обошлось без жертв: в дорожном инциденте погиб водитель одного из грузовых автомобилей, госпитализировали еще двух человек.

– Водитель легковушки объезжал фуры по обочине, однако не справился с рулевым управлением и въехал в дорожное ограждение. Машину отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с тягачом Renault. Большегруз задел одну фуру MAN и въехал во вторую, – рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.

В аварии погиб житель Тюмени, который управлял грузовиком. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия медики госпитализировали еще двух человек – водителя тягача и водителя Chevrolet.