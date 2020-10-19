Тюменская прокуратура проверит информацию о распитии алкоголя у Вечного огня. Скриншот из видео.

В Тюмени у мемориала «Память» молодежь распивала алкоголь. «Я в шоке!» – так подписал автор сообщения в одной из местных групп социальной сети «ВКонтакте», куда залили видео с нарушением. Этим материалом сразу же заинтересовалась прокуратура.

– По данному факту организована проверка, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновным лиц, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Комментаторы жестко осудили поступок подростков: «Это люди, которые не ценят то, что для них сделано было когда-то, и никогда не оценят, так как в голове у них совершено другое».