В ишимскую больницу доставили видеохирургический комплекс. Фото - Жанна Стрижак.

В распоряжении врачей областной больницы № 4 города Ишима появился эндовидеохирургический комплекс. Он нужен для проведения урологических операций. Новое оборудование стоимостью 11 миллионов рублей приобрели за счет областного бюджета. Прежняя стойка эксплуатировалась более двух десятков лет.

Стоит отметить, что новая модульная видеосистема, которую можно функционально улучшать за счёт подключения дополнительных блоков, имеет высокое разрешение и мощный светодиодный источник света. Стойка будет использоваться в малоинвазивной хирургии при лечении заболеваний мочеполовой системы. Врачи пока лишь изучают возможности новой установки, готовятся к первым операциям, но уже оценили ее преимущества.

– Очень серьезная аппаратура, и спектр возможностей очень большой – практически вся эндоскопия в урологии будет сюда входить. Это значительно расширит диапазон наших вмешательств. Мы также будем проводить операции ТУР, цистоскопии, уретероскопии, но уже совершенно иного качества, при помощи совершенно нового, современного высокотехнологичного оборудования. Для коллектива это событие и возможность для профессионального роста, – сообщил заведующий урологическим отделением областной больницы № 4 Олег Кирилов.

В комплект нового комплекса вошли медицинский жидкокристаллический монитор, аппаратура для визуализации (видеоэндоскопы, головки камер, модули обработки изображения), электрокоагулятор с комплектом специальных электродов, инструменты (резектоскопы, нефроскопы и прочее). Также эндоскопическая стойка дополнена контактным литотриптером и другим оборудованием.