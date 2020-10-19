Разъяренный тюменец встретил не ночевавшую дома сожительницу с ножницами. Фото: Вадим Бегун

К участковому уполномоченному полиции обратилась жительница села Омутинское, которая рассказала, что ей угрожали расправой. Страж порядка задержал подозреваемого – 43-летнего ранее судимого безработного местного жителя, который является сожителем заявительницы.

Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, решил проучить избранницу и, замахнувшись на нее ножницами, высказал в ее адрес угрозу убийством. После чего женщина обратилась в полицию за помощью.

– Подозреваемый объяснил свой поступок приступом ревности, так как женщина не ночевала дома, – уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.