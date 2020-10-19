Тюменке в гостях чуть не выдавили глаза. Фото - pixabay.com.

В отдел уватской полиции обратилась 44-летняя жительница районного центра. Женщина сообщила, что в гостях на нее напал знакомый, чуть не повредив глаза. Стражи порядка задержали 47-летнего мужчину.

Фигурант и потерпевшая находились в гостях. В ходе застолья произошел конфликт, подозреваемый схватил женщину за лицо и начал давить пальцами рук в область глаз, причинив ей легкий вред здоровью.

– Злоумышленник признался в содеянном и объяснил свои действия неприязненным отношением к тюменке, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве также сообщили, что дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.