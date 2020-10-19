Погода на 19 октября в Тюмени: пока еще тепло

В Тюмени пока еще тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 – 2 градуса, днем – плюс 10 –11. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 – 10 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры: "Надевай теплое платье с Фомы". К этому дню выявлялись излишки хлебных запасов: "Фома ломит закрома, все бери задарма". Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.