Тюменцам рассказали о лучшем моменте для прививки от клещевого энцефалита Фото: pixabay.com

Клещи и заболевания, которые они переносят, каждый год являются проблемой для тюменцев. Уберечься от упомянутых кровососов можно не всегда. Лучший способ защиты от инфекций, в том числе от клещевого энцефалита, – прививка.

Тюменка Елена Солнцева – молодая мама, обеспокоенная вопросом, когда лучше вакцинировать ребенка от клещевого энцефалита

– Первую вакцинацию лучше проводить в октябре – ноябре, – пояснила заведующая отделом профилактики, врач общей гигиены Центра гигиены и эпидемиологии Юлия Баженова обозревателю «Тюменской области сегодня».

Вторую прививку надо делать через пять-семь месяцев после первой, а третью – спустя полгода после второй. Далее вакцинация проводится каждые три года.

– В Тюмени сейчас применяют три вакцины против клещевого вирусного энцефалита: одна отечественная и две импортные, – пояснила медик.

Она отметила, что определенного мнения, какая прививка от клещевого энцефалита лучше, нет.