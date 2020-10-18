Тюменцев призывают сдать вторсырье Фото: pixabay.com

Батарейки, зубные щетки и блистеры от таблеток можно сдать в книжный магазин. Сбор вторсырья начали в книжном магазине ""Никто не спит"", расположенном по ул. 8 марта, 2, корпус 1.

Как сообщили представители магазина «Тюменской линии», тюменцы могут приносить зубные щетки, батарейки, пустые блистеры или блистеры с таблетками. Нельзя сдавать: деревянные щетки, насадки от электрических зубных щеток, зубные щетки с подсветкой и/или батарейкой.

Все сырье должно быть чистым и сухим. Комментируя выбор именно такого вида вторсырья, в книжном отметили, что зубные щетки, как и блистеры для таблеток, относятся к редким фракциям и их переработкой занимаются всего несколько заводов в России. В Тюмени такого завода нет, поэтому все собранное будет отправляться на станцию «Сортировочную» (ул. Республики, 207), а оттуда уже на сами заводы — в Ярославль и Москву.

Акция по сбору вторсырья продлится до середины июня 2021 года. Магазин ""Никто не спит"" работает с 11 до 21 часа ежедневно, обед - с 14 до 15 часов.