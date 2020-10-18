Мамонтовские дни начались в Ялуторовске Фото: pixabay.com

В честь известного в деловых и промышленных кругах железнодорожного магната, основателя первой «Русской частной оперы», а также владельца исторической усадьбы Абрамцево, являвшейся художественным центром Москвы в XIX-XX веках, ялуторовчане в октябре устраивают Мамонтовские дни.

Напомним, известный промышленник и меценат Савва Иванович Мамонтов родился в Ялуторовске в октябре 1841 года.

- Не все знают, что Мамонтов щедро финансировал то, что считал ценным, достойным внимания, давая уверенность молодым талантливым художникам, скульпторам и певцам, - уточнили в администрации Ялуторовска обозревателю издания «Тюменская область сегодня».

Ежегодно горожанам рассказывают об этом значимом человеке. В текущем году ялуторовчане празднуют 179-летиюесо дня рождения Саввы. В его честь проводят экскурсии, возлагают цветы к памятнику, устраивают лекции, викторины, классные часы в школах. В честь промышленника организуют показы документальных фильмов.

Накануне, 17 октября, в Ялуторовском остроге прошел народный праздник «Капуста-барыня». Завершатся праздничные мероприятия спектаклем «Бабий бунт» во Дворце культуры 23 октября в 18:00.