Врачи Ишима успешно излечивают рак груди у женщин Фото: pixabay.com

К настоящему моменту с раком груди на учете в областной больнице №4 Ишима состоят 615 женщин. Упомянутый диагноз - один из самых распространенных видов онкологических недугов. Однако внимание к своему здоровью и выполнение рекомендаций врачей поможет справиться с заболеванием.

Так, до 94% всех случаев рака груди излечимы при верной постановке диагноза на ранней стадии. Речь идет о том периоде, когда опухоль еще еле заметна и для больного, и для медика. Ее возможно определить при ультразвуковом и маммографическом исследовании. За девять месяцев текущего года в областной больнице №4 в Ишиме у 12 женщин после прохождения маммографии выявили рак молочной железы.

Годом ранее известность получила история 36-летней Екатерины. Женщина случайно обнаружила у себя небольшую опухлость в области груди и тут же обратилась к врачу. У жительницы Ишима выявили рак молочной железы третьей стадии.

За минувший год Екатерина перенесла операцию по удалению груди, целых 12 сеансов изнурительной химиотерапии, облучение. В данный момент она в группе по инвалидности, работать не в состоянии, занимается здоровьем и семьей. У Екатерины муж и трое несовершеннолетних детей. Весь год они были надеждой и опорой женщине.

- Все лето провела в больнице, - уточнила Екатерина.

Всем женщинам, столкнувшимся с онкозаболеванием, женщина говорит: не отчаивайтесь, боритесь, доверяйте медикам, успех лечения обеспечен.