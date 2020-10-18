ФК «Тюмень» устроит выездной матч Фото: pixabay.com

Очередной матч ФК «Тюмень» на Первенстве ПФЛ 2020/21 пройдет на выезде. Черно-белые едут в гости к Ульяновской «Волге». Поединок 12-ого тура 4-ой группы идет сегодня, 18 октября, на стадионе «Труд».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу «волжан». Теперь же шансы на победу «Тюмени» оцениваются в 53,80%.

Как уже ранее рассказывал «Вслух.ру», «Тюмень» прервала беспроигрышную серию из 9 матчей. Так, 13 октября команда уступила «Волне» из Нижегородской области» при счете 1:0.

В данный момент «Тюмень» на втором месте в турнирной таблице четвертой группы, набрав 25 очков. Из 10 игр 8 побед, одна ничья и один проигрыш. На первом месте – «Новосибирск», который сыграл на две игры больше, из которых семь закончились победами и пять – ничьей, кстати, в том числе с «Тюменью». Команда набрала 26 очков.

«Волга» сейчас на четвертом месте. Помимо того, команда отыграла 10 игр, в шести победила, в одной проиграла. Еще три поединка закончила ничьей. Клуб набрал в сумме 21 очко.

Отметим, осенние игры продолжатся вплоть до 10 ноября, а в следующем году начнутся 3 апреля, когда «Тюмень» снова встретится с «Волгой».