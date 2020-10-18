Чем увлекаются тюменские пенсионеры? Фото: pixabay.com

Социологи Тюмени провели опрос свыше 2100 пенсионеров, которые проживают в пяти городах и 20 муниципалитетах региона. Специалисты выясняли, насколько пожилые люди остаются социально активными.

Оказалось, что после выхода на пенсию большинство из опрошенных продолжают работать на протяжении свыше шести лет. Так, делают они это из-за нехватки денег - 61% и чтобы, как и ранее, чувствовать себя нужными - чуть больше 30%.

- 42% пенсионеров продолжают трудиться на прежнем рабочем месте, треть из опрошенных сменили специальность и организацию, - пояснила заведующая кафедрой общей и экономической социологии Тюменского госуниверситета Елена Андрианова.

«АиФ - Западная Сибирь» утверждает, что опрос показал, после 70 лет доля желающих продолжать трудовой путь падает в три раза.

Те же, кто ушел с работы, занимаются, в основном, семейной и бытовой деятельностью. Половина пенсионеров считают себя общественно активными, принимают участие в работе ветеранских организаций или клубов по интересам.

По мнению Елены Андриановой, 59% пенсионеров хотят получить новые компетенции в различных сферах. Для них интересными оказались темы здорового образа жизни, основы права, курсы цифровой грамотности. Добавим, 40% пенсионеров уже используют интернет для самообразования, а 47% имеют увлечения. Отмечается, что каждый десятый пенсионер занимается в творческих клубах, которые работают при домах культуры и библиотеках.