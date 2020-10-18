Погода на 18 октября в Тюмени: солнце вернулось Фото: pixabay.com

Сегодня днем, 18 октября, на юге Тюменской области синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью местами небольшие осадки в виле снега, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура ночью -0-5, днем +2+7.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

На Руси на Харитину приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках.

Если вороны и галки вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.