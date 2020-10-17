В Тобольске провели семинар-тренинг для семейных консультантов

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В тобольском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних провели семинар-тренинг по основам индивидуального консультирования. Его участниками стали специалисты социальных служб.

25 специалистов и педагогов, ведущих консультативную работу с родителями на базе образовательных организаций и учреждений социального обслуживания Вагайского, Уватского, Тобольского муниципальных районов и Тобольска обменялись опытом и получили новые знания.

Семинару предшествовал дистанционный теоретический курс. В Тобольске его участники два дня, под руководством опытных тренеров, закрепляли полученные знания в практических упражнениях и оттачивали мастерство.

Учились, как уже на первой встрече установить доверительные отношения с клиентом, как помочь родителям осознать и изменить модели поведения, чтобы создать в семье благоприятную среду для воспитания детей.

Консультативная площадка по данным вопросам, организованная специалистами тобольского центра, была особенно интересна новым консультантам, которые только приступают к работе в проекте «Точка опоры».

Семинар-тренинг создали в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», проекта «Региональная служба психологической поддержки населения «Точка опоры».