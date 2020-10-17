Портал тюменского профобразования открыли к юбилею

Скриншот с сайта proftech-to80.ru

Портал, посвященный 80-летию системы среднего профессионального образования, начал работать в Тюменской области накануне праздника, сообщает региональный департамент образования и науки.

На сайте размещают свежие новости, контакты и ссылки на интернет-ресурсы техникумов и колледжей, а также информацию об успехах учеников и педагогов. Фотографии специалистов, которые ранее можно было увидеть, только в стенах учебных заведений, исторические вехи и факты о развитии системы среднего профессионального образования Тюменской области – всё это сейчас можно найти на портале.

А еще на портале размещены очерки о людях, которые создавали историю профобразования региона: от ремесленных и железнодорожных училищ до современных учебных заведений. Также на сайте можно найти информацию о ключевых колледжах и техникумах, выпускники которых проявляют себя сегодня как специалисты в самых передовых областях, представляя Тюменскую область на самом высоком уровне.