Погода на 17 октября в Тюмени: снег с дождем

Днем небесная канцелярия грозит дождем, переходящим в мокрый снег Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня днем, 17 октября, на юге Тюменской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Порывы ветра местами на юге области до 15-19 м/с. В западных и северных районах региона возможен гололед.

Ночью по области возможны местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха прогреется до +3… +8 градусов, местами столбики термометров будут показывать -2… +3 градусов.

Днем небесная канцелярия грозит дождем, переходящим в мокрый снег. Возможны гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Воздух прогреется до +3… +8 градусов, местами до +13 градусов, в северных и западных районах днем похолодает до -2… +3 градусов.

Народный праздник «Ерофеев день» отмечается 17 октября (по старому стилю – 4 октября). В православном календаре в этот день почитают священномученика Иерофея Афинского, епископа. По народному поверью, 17 октября леший сквозь землю проваливается. Расстается лесной хозяин со своим зеленым, успевшим уронить наземь почти всю листву, царством, ломает со злой досады встречные деревья.

В народе верили, что на Ерофея в лесах перед долгой зимой происходит последний разгул леших. Поэтому в лес 17 октября не ходили даже по очень большой надобности: «Леший — не родной брат: переломает косточки не хуже медведя». Единственной управой против лешего в этот день была тлеющая березовая головешка или горящая березовая ветка, страх как они ее боялись.

С Ерофея начинались зимние холода. Поговаривали: «С Ерофея и зима шубу надевает».