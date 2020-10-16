В Тюменской области на благоустройство дворов за пять лет направили более пяти миллиардов рублей. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В Тюменской области на благоустройство дворов и общественных пространств за пять лет направили 5,4 миллиардов рублей. Всего обновлено более четырехсот объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на совещании, которое провел полпред президента в УФО Николай Цуканов.

Стало известно, что на 2020 год запланировано благоустройство 27 общественных пространств и 96 дворовых территорий. В этом году в регионе завершится строительство 22 социальных объектов: 9 школ, 5 детских садов, 5 спортивных объектов, 2 объектов здравоохранения, 1 объекта культуры. При этом 4 школы, 3 детских сада, 3 спортивных объекта, 1 объект здравоохранения уже введены в строй.

– В планах на 2021 год - 18 социальных объектов, в том числе 5 школ, 7 детских садов, 3 спортивных объекта, 1 объект здравоохранения, 2 объекта культуры. По итогам 2020 года в Тюменской области ожидается ввод в строй почти полтора миллиона квадратных метров жилья, – рассказал губернатор региона.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменская область – регион лучший в 5 из 10 показателей социально-экономического развития. Тюменьстат представил рейтинг УрФО по основным показателям экономического развития за первый квартал 2020 года. Тюменская область продолжает сохранять лидерство по объемам строительства. Всего введено в расчете на тысячу человек 119,8 кв. м общей площади жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками – 65 кв. м. Кроме того, традиционно регион на первом месте по объемам производства молока (84 кг) и яиц – 256 штук на душу населения.

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