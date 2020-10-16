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На Ямале открыт автомобильный мост через реку Пур, построенный при содействии ПАО «Транснефть»

Вадим Бегун
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На Ямале открыт автомобильный мост через реку Пур, построенный при содействии ПАО «Транснефть». Фото - ПАО «Транснефть».

На Ямале открыт автомобильный мост через реку Пур, построенный при содействии ПАО «Транснефть». Фото - ПАО «Транснефть».

16 октября 2020 года состоялось торжественное открытие автомобильного моста через реку Пур вблизи пос. Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, построенного при содействии ПАО «Транснефть».

В мероприятии приняли участие губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» С.И. Сметанюк, представители Уренгойского управления магистральных нефтепроводов, строительных и нефтегазовых компаний.

Работы велись с декабря 2018 года с двукратным опережением графика. Объем финансирования составил около 10 миллиардов рублей, проект реализован в рамках концессионного соглашения.

«Открытие Пуровского моста – историческое событие для Ямала, которого ждали почти 40 лет. Надёжная связь между территориями жизненно необходима нашему округу. Мы построили мост без единого бюджетного рубля, полностью за счет частного финансирования, в том числе при участии компании «Транснефть». При этом все жители будут пользоваться им абсолютно бесплатно», - отметил губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов.

Фото - ПАО «Транснефть».

Фото - ПАО «Транснефть».

Строительство значимого объекта транспортной инфраструктуры осуществлялось за счет средств, аккумулированных в соответствии с шестисторонним соглашением о взаимодействии, заключенным между ПАО «Транснефть», Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный» и тремя субъектами Российской Федерации еще в 2010 году.

Протяжённость автомобильного моста составляет более одного километра. Пролеты мостового сооружения установлены на 11 опор, при этом опоры имеют судоходный габарит для движения водных средств, лодок, катеров и крупных судов. Проезд автомобилей организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час. По результатам открытого голосования среди местных жителей, итоги которого были подведены в июле, новому мосту присвоено название Пуровский.

Мост через реку Пур обеспечит круглогодичное непрерывное транспортное сообщение между населенными пунктами Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов ЯНАО. Местные жители имеют право на бесплатный проезд по новому мосту. Проезд транспорта, принадлежащего частным организациям и предприятиям, будет осуществляться согласно утвержденному базовому тарифу. Эксплуатирование и обслуживание объекта будет вести специальная управляющая компания в составе представителей ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпробанк» и АО «Мостострой-11».

Справочно:

На территории Пуровского района это единственный мост, соединяющий поселки Уренгой и микрорайон Коротчаево с общей численностью 18 тыс. человек. До настоящего времени движение через реку Пур было организовано посредством двух понтонно-мостовых переправ, не работающих в межсезонье, что влекло неудобства для местных жителей. В зимний период действовала ледовая переправа. Это были единственные транспортные коммуникации через р. Пур, связывающие южную часть автономного округа, обеспеченную транспортной инфраструктурой, железной и автомобильной дорогами, с быстро развивающимися крупными нефтегазовыми месторождениями, расположенными в северной части округа.

На правом (северном) берегу расположены объекты магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе: головная нефтеперекачивающая станция № 1 «Заполярье», промежуточная нефтеперекачивающая станция № 2 «Ямал», два пункта подогрева нефти, 267 км линейной части нефтепровода. Кроме того, здесь ведется разработка крупных газонефтеконденсатных месторождений (Заполярное, Русское, Ванкорское (Красноярский край) с активной производственной деятельностью основных газодобывающих и нефтяных компаний.