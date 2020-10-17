Ишимцы создали арт-объект из самолета

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Военно-тренировочный самолет L-29 установили на ишимской набережной. Сегодня этот необычный арт-объект стал любимым местом для селфи у местных жителей. А теперь самолет украсили наклейками с рисунками по мотивам сказки «Конек-Горбунок», сообщает «Тюменская область сегодня».

– В основе наклеек – настоящие рисунки ишимских детей, участвовавших в региональном конкурсе творческих работ учащихся, – поясняет администрация Ишима.

Самолет и наклейки удалось совместить в единый арт-объект. Набережную украшают топиарии – ландшафтные фигуры главных героев сказки «Конек-Горбунок». А первенцем гражданской авиации в 1923 году был как раз «Конек-Горбунок» – двухместный самолет конструктора Хиони с одноименным названием сказки Петра Ершова. Так и появилась идея украсить наклейками с рисунками детей этот самолет.

Самолет, размещенный на берегу старицы, призван напоминать ишимцам о страницах в истории города. В частности, о втором Ленинградском военном авиационном техническом училище, которое дислоцировалось в Ишиме. В нем готовили механиков по вооружению, механиков для бомбардировочной и истребительной авиации.