В Тобольске хотят создать монумент в честь Всесоюзной ударной комсомольской стройки

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Монумент в честь Всесоюзной ударной комсомольской стройки хотят установить в районе Пионерной базы в Тобольске. Такое предложение поступило в администрацию города от Тобольского Нефтехимического комбината, выяснило ИА «Тюменская линия».

Вопрос рассмотрят на очередном заседании комиссии по монументальному искусству Тобольска, а тоболяки могут выразить свое мнение, пройдя опрос на платформе обратной связи на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Пройти опрос можно до 8 ноября по ссылке, размещенной на официальном сайте администрации Тобольска в разделе «Мой выбор, Мое будущее» (правая колонка главной страницы сайта), нажав кнопку «Участвовать». На открывшейся вкладке «Опросы» нужно выбрать опрос «Об установке памятного знака в районе Пионерной базы», пояснила пресс-служба тобольской администрации.