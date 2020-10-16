На благоустройство тюменского сквера Железнодорожников выделят 38 миллионов рублей. Фото - 2Гис.

В Тюмени капитально отремонтируют сквер Железнодорожников. На работы планируется затратить более 38 миллионов рублей. Деньги выделят из бюджета Калининского городского округа.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что обновление сквера начнется в мае 2021 года. В настоящее время идет поиск подрядчика.

Работы должны завершиться к 31 ноября. Таким образом, уже в конце следующего года на обновленной зеленой территории появятся тротуары, мощенные плиткой, а также площадка для выгула собак.

Кроме того, подрядчик должен установить урны, скамейки и уличные фонари. Найдется место и для велопарковки.