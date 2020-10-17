Тюменцам рассказали, как готовить грядки к посадке овощей под зиму

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Чтобы в мае – начале июня на грядках взошли первые вершки, многие садоводы высаживают корешки по осени. Для посадки под зиму подходят морковь, свекла, редис, репа, горох, выяснила «АиФ - Западная Сибирь».

По словам тюменского агронома Василия Мазурова, хорошо переносят морозы чеснок и лук-севок, можно не бояться высаживать под зиму щавель, укроп, петрушку, сельдерей, краснокочанную капусту, пастернак, салат, шпинат, пекинскую капусту, лук-порей. Любители цветов могут оставить на зиму в почве однолетники: календулу, астру, ромашку, чистотел.

Грядки готовят заранее, пока держится плюсовая температура, делать их нужно на возвышенном, хорошо освещенном месте, чтобы весной солнце хорошо пригревало. Лучше всего место для посадки соорудить высокое, укрепленное по бокам досками, шифером или другими материалами. Такое сооружение лучше задержит снег и не даст талым водам вымыть семена.

Посадочный материал не замачивают и после не поливают. Высаживать семена нужно после заморозков в борозды глубиной 3-5 см и на расстоянии 20-15 см друг от друга. Сверху присыпают заранее подготовленной смесью из грунта, торфа и песка, хранить которую нужно в теплом сухом месте. Засеянные грядки лучше укрыть ветками, лапником опавшей листвой.

Дальше остается лишь ждать весной первых всходов, чтобы укрыть специальным материалом листочки, которые могут замерзнуть при минусовой температуре.