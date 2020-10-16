Безопаснее и выгоднее: «КАРО» запустила специальное предложение на онлайн-билеты. Фото предоставлено "КП".

С 8 по 28 октября при покупке билетов в кинотеатры «КАРО» через сайт karofilm.ru, официальное онлайн-приложение и сайты партнеров предоставляется скидка в размере 15% в будние дни и 10% в выходные. Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями «КАРО», а также не распространяется на события репертуара «КАРО.Арт».

– Своевременный переход в онлайн и цифровизация бизнеса очень помогли нам в новой реальности: более половины продаж билетов сегодня происходят именно онлайн через наши приложение и сайт. Мы хотим поощрить всех, кто предпочитает онлайн-покупку билетов традиционной – это плюс к нашей всеобщей безопасности, – отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО».

Подробности и ограничения акции доступны по ссылке: https://karofilm.ru/news/322.