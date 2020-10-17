В Тюмени пройдет фестиваль ZERO WASTE

Фото из группы "ZERO WASTE FEST TYUMEN | ЭКОФЕСТИВАЛЬ" "ВКонтакте"

Как мода разрушает нашу планету, какие тайны скрывают производители бытовой химии, почему мусоросжигание – не выход и как борются за природу экологические активисты в других регионах? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты и участники фестиваля экологичного образа жизни ZERO WASTE FEST, который состоится в Тюмени с 17 по 24 октября. В условиях режима повышенной готовности он пройдет онлайн и офлайн форматах, сообщает «Вслух.ру».

Добровольческое объединение «Круговорот» соберет талантливых мастеров, известных лекторов, представителей бизнеса, которые помогут разобраться во всех тонкостях «зеленого» образа жизни.

17 октября в «Конторе пароходства» пройдут пять бесплатных мастер-классов по приготовлению натуральной косметики. Записаться можно по ссылке.

В офлайн-режиме участники посмотрят и обсудят эко-кино плюс «Печа-куча». Будут выступления представителей тюменских экологических проектов. 18, 21 и 24 октября участников ждут на праздниках «Экодвор» в трех районах города.

Также запланированы выступления федеральных экспертов по темам «Грязные тайны мира моды», «Почему мусоросжигание – не выход?», «Критичные компоненты в косметике» и другим. Трансляции пройдут в группе фестиваля по ссылке.