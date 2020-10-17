Тюменские товары прошли отбор на федеральный конкурс «100 лучших товаров России»

Фото: market.admtyumen.ru

Региональная комиссия по качеству отобрала 64 товара от 38 предприятий Тюменской области на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России». Эти товары прошли строгий отбор по качеству и безопасности во время регионального этапа программы.

Среди последних и девять предприятий Тюменского района – лауреаты традиционного конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» за 2020 год в номинации продовольственные товары.

– Уже не первый год продукция предприятий района становится лауреатами нашего конкурса. На сей раз ими стали птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер», «Пышминская», Боровская имени Созонова, кондитерская фабрика «Квартет», пекарня из Червишево, предприятие по выпуску мороженого «Ландис», кондитерская из поселка Московский, рыбокомбинат «Эра-98», молочный завод «Абсолют». То есть из 28 лауреатов в этой номинации почти треть представляют Тюменский район, – пояснил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

Такая высокая оценка качества продукции – результат постоянной работы над обновлением ассортимента и контроль над качеством продукции. По словам директора птицефабрики «Тюменский бройлер» Оксаны Величко, важно быть в тренде, чтобы жители выбирали тюменское.

– Надо отметить патриотизм тюменцев, которые выбирают продукцию местных производителей. Сейчас для людей важно как можно меньше времени проводить за плитой. При этом вкусовые качества должны быть на высоте. Все наши новинки – это полуфабрикаты, которые можно быстро приготовить. Именно к этой категории относятся продукты, победившие в конкурсе, – сказала Оксана Величко.