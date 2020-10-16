В Тюменской области назначили ответственного за цифровую трансформацию. Фото - Департамент информатизации Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев назначен ответственным за цифровую трансформацию региона. Глава региона поручил определить ответственных за цифровую трансформацию также и в исполнительных органах госвласти.

– Цель цифровой трансформации состоит в повышении удовлетворённости граждан государственными услугами и снижении издержки бизнеса при взаимодействии с государством, снижении издержки государственного управления, а также создании условий для повышения собираемости доходов и сокращения теневой экономики за счет цифровой трансформации, – сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

В ведомстве отметили, что ответственность руководителей цифровой трансформации государственных органов сводится к полноте, достоверности и актуальности представляемых сведений и информации, а также соблюдению порядка и сроков их представления.