В Ялуторовском остроге состоится традиционное народное гуляние «Капуста-барыня»

Фото: культурный центр "АРТ-ВОЯЖ"

Традиционные Мамонтовские дни, посвященные 179-летию со дня рождения крупного промышленника и мецената Саввы Ивановича Мамонтова, проходят в Ялуторовске. 15 октября в сквере Детской школы искусств горожане возложили цветы к памятнику С.И. Мамонтова.

В городе проводят экскурсии, видео-лекции, онлайн-викторины, классные часы, показ документального фильма в социальных сетях МАУК «Арт-Вояж». А сегодня, 17 октября, в Ялуторовском остроге состоится народное гулянье «Капуста-барыня».

Организаторы сообщают, что в связи с режимом повышенной готовности мероприятие пройдет в ограниченном формате. Допускается присутствие 50 гостей по предварительной записи (по всем вопросам обращаться по телефону 8 34535 2-05-95), поясняет «Вслух.ру»

Праздник начнется в 12:00. Главной героиней будет капуста. Конкурсы, состязания, выступления, мастер-классы – все завязано на ней. В частности, гостям покажут, как рубить капусту шашкой. Народное гуляние будет записываться на видео, поэтому желающие смогут посмотреть самые яркие моменты в соцсетях Ялуторовского острога.