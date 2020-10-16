Тюменская компания скрыла налоги на 84 миллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Артех». Мужчину обвиняют в сокрытии крупной суммы, за счет которой должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

– Общество, которое занимается добычей руд и песков драгоценных металлов, имеет большую задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. В июне 2019 года было вынесено решение о приостановлении операций по расчетным счетам организации, им выставили инкассовые поручения на бесспорное списание поступавших на счет денег, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, руководитель, чтобы не погашать недоимку, стал производить расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета своей компании. Таким способом в июне – июле 2019 года и мае – июне 2020 года было сокрыто более 84 миллионов рублей. Прокуратура направила материалы уголовного дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.