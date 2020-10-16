Тюменцам завтра обещают мокрый снег. Фото - pixabay.com.

Жителей Тюмени уведомляют о неблагоприятных погодных явлениях. Горожанам завтра, 17 октября, обещают мокрый снег.

По данным Тюменского гидрометцентра, днем в областной столице ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Он может налипнуть на провода и другие объекты инфраструктуры.

– Городским службам рекомендовано провести превентивные мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, а также обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации, – сообщили в Едином центре оперативного реагирования города Тюмени.