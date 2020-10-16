Самый большой салон лестниц открылся в Тюмени. Фото - ООО «Центр лестниц».

В Тюмени открылся самый большой салон-магазин лестниц от производителя. Теперь при выборе лестницы для своего дома можно будет ориентироваться не только на дизайн-макет, но и детально изучить, потрогать руками реальные образцы.

Свой салон ООО «Центр лестниц» открыло в крупнейшем центре мебели в Тюмени, популярном месте для покупок у тех, кто строится или обновляет свое жилье.

Салон располагается в торговом центре с удобной транспортной развязкой и большой парковочной зоной. На площади 95 квадратов будут представлены самые популярные образцы лестниц компании из основных материалов: дерево, металл, стекло, бетон. А различные дизайнерские решения заставят задуматься даже уже определившихся покупателей. Ведь лестница в доме – не просто функционал, это стиль, гордость и украшение дома, поэтому ее создание нужно доверять только профессионалам.

Фото - ООО «Центр лестниц».

В салоне «Центра лестниц» в уютной клиентской зоне за чашечкой кофе можно обсудить с менеджером все детали заказа.

Часы работы салона: с 10 до 20 часов. Адрес: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 7, стр.5. Крупнейший в Тюмени центр мебели «Новый магнат».

Компания ООО «Центр лестниц» на рынке уже более 12 лет, за это время исполнено более 1000 заказов по всему Тюменскому региону. Шесть основных материалов, 35 дизайнерских решений и главное – все лестницы от производителя, а значит – никаких переплат.

Александр Друганов, директор ООО «Центр лестниц»:

– Мы хотим дать клиенту максимальное представление о надежных и красивых лестницах компании. Наши клиенты в основном частные лица, поэтому вживую увидеть наши работы практически не представляется возможным, а для принятия решения по материалам, дизайну важно максимально лестницу визуализировать. В салоне будут представлены самые популярные на сегодня модели.

Справка

За 12 лет работы «Центра лестниц» в регионе более 1000 домов обрели свои лестницы. В ассортименте около 50 различных модификаций – от классики до модерна. Мастера «Центра лестниц» работают по принципу «от вас картинка из журнала, от нас – ее воплощение за адекватную цену в кратчайшие сроки и качественно». Экологические материалы, проверенные временем конструкции, удобные варианты оплаты.

Сайт компании: centr-lestnic.info

Салон-магазин ООО «Центр лестниц» находится по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 7, стр. 5, центр мебели «Новый магнат».

Офис ООО «Центр лестниц»:

г. Тюмень, ЦЗД «Усадьба», ул. Закалужская, 83/4, второй этаж, офис 202,

тел.: +7 (345) 270-22-33; +7 (345) 291-82-62,

пн.-пт.: 9.30 -18.00, сб.-вс.: 10.00-18.00.