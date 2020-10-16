В Тюменской области скончалась молодая женщина с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередная жертва COVID-19. На этот раз коронавирусная инфекция унесла жизнь молодой женщины.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 40 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней вирусной пневмонии. За весь период пандемии в регионе скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 11 275), 35 человек выздоровели (за весь период – 8 025), четыре ребенка заболели, 21 пациент подключен к ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 482 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 741 человек находится на перевахтовке.