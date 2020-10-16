Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 октября 2020 года увеличилось на 136 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 136 и составило 11 275 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что студенты Тюменского государственного университета переходят на дистанционный формат обучения. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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