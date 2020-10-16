Жителей Ярковского и Тюменского районов научат делать «добрый» бизнес. Фото - Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Жителей Ярковского и Тюменского районов научат делать «добрый» бизнес. Обучение в рамках проекта «Школа социального предпринимательства» начнется в следующие выходные. Проходить оно будет в формате онлайн.

Стоит отметить, что школа работает для физических лиц, которые хотят начать работу в социальной сфере, социальных предпринимателей, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.

– Некоторое время назад мы анонсировали школу в Ярковском районе в обычном формате живого общения. Однако планы пришлось скорректировать, и мы приняли решение запускать в формате онлайн Ярковский и Тюменский районы, – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александра Князева.

С помощью тренера слушатели пройдут путь от идеи до просчёта собственного проекта, составят бизнес-план и финансовую модель. По итогу защиты проекта слушатели получают удостоверение о повышении квалификации, а также дальнейшее сопровождение Центра инноваций социальной сферы: стажировки на предприятиях схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

Напомним, что образовательный проект «Школа социального предпринимательства» разработан в 2017 году Центром инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» по программе фонда «Наше будущее». В регионе проект реализуется Центром инноваций социальной, сферы при поддержке правительства области, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».