«Затолкал в машину и начал душить». На тюменку напал молодой человек

На тюменку напал молодой человек. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило заявление от 18-летней жительница поселка Московский. Девушка сообщила, что молодой человек угрожает её жизни и здоровью.

Потерпевшая пояснила, что, выйдя с работы, встретила ожидавшего её 19-летнего юношу, с которым ранее состояла в близких отношениях. Применив силу, подозреваемый посадил девушку в салон автомобиля, ударил её головой об руль и начал душить. Потерпевшая вырвалась и обратилась в полицию.

– Участковый уполномоченный задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции. Установлено, что задержанный и ранее угрожал убийством и применял силу в отношении потерпевшей. Злоумышленник свою вину признал и объяснил свой поступок приступом ревности, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.