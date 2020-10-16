«Превращается в свалку»: с берега Андреевского озера вывезли небывалое количество мусора

С берега Андреевского озера вывезли небывалое количество мусора. Фото - "ТЭО".

В 2020 году регоператор вывез с берега озера Андреевское небывалое количество мусора – почти семь тонн. Всего за несколько месяцев тюменцы побили все рекорды по обращению с отходами в этом живописном месте.

– Это место не является обустроенной зоной отдыха, но из года в год все популярнее у горожан. К сожалению, красивый и уютный берег снова и снова постепенно превращается в свалку. Так как территория официально не предназначена для пляжных посиделок, вывоз отходов собственником не обеспечен, контейнеров тут нет. А отдыхающие ведут себя безответственно, – отметили в ТЭО.

По информации компании, неравнодушные к природе тюменцы регулярно проводят здесь общественные уборки. В этом году идейным вдохновителем акции стал Саид Магомедов. Горожанин не только объединил ради полезного дела десятки юношей и девушек, общественные организации, регионального оператора, представителей Тюменской областной думы и молодежного парламента, но и превратил уборку в веселое и дружное мероприятие.