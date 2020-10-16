Тюменские хирурги помогли малышу, у которого один участок кишки «сложился» в другую часть. Фото из архива ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

В Тюмени в ОКБ № 2 помогли восьмимесячному малышу с непроходимостью и некрозом кишечника. У ребенка один участок кишки «сложился» в другую часть кишки.

Как пояснили врачи, без хирургического лечения всё могло осложниться крайне опасным для жизни перитонитом. Первым этапом специалисты вывели стому, а после того, как маленький пациент окреп, выполнили реконструктивную операцию на кишечнике. Теперь малыш полностью здоров.

– Тюменские врачи одними из первых в России стали успешно применять лапароскопию при формировании стом у новорожденных детей, в том числе родившихся раньше срока. Технически это очень сложный, но наиболее оптимальный и безопасный для пациента вариант лечения. После малотравматичных операций юные пациенты быстрее восстанавливаются, – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 2 Ирина Ющенко.

Результатами лечения стомированных больных врачи больницы неоднократно делились с коллегами на профильных семинарах, конференциях и симпозиумах. И не раз тюменский опыт признавался успешным на мировом уровне.