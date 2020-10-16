Известный тюменский долгострой планируют сдать в конце года. Фото - прокуратура Тюменской области.

Заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев выехал на стройплощадки многоквартирных домов в жилом микрорайоне «Славутич» и ЖК «Москва». Сроки сдачи этих объектов неоднократно переносили.

Как оказалось, строительная готовность многоквартирного дома ГП-3 жилого микрорайона «Славутич», который возводит «Тюменьэнергострой», высокая. Ввести дом в эксплуатацию планируют до конца этого года. Срок ввода в эксплуатацию ГП-1 определен на четвертый квартал 2021 года, однако его строительство сейчас не ведется.

– Сложная ситуация со строительством домов жилого комплекса «Москва» застройщика АО «Сибстройсервис». Неоднократно переносились сроки строительства многоквартирных домов ГП-15 и ГП-6.1. Наряду с этим компания осуществляет возведение еще трех домов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение обязательств застройщиками находится на особом контроле прокуратуры области.