В Тюмени коронавирусом заболели банковские служащие. Фото - pixabay.com.

В Тюмени в ПAO «Промсвязьбанк» коронавирус обнаружили у 15 сотрудников. В настоящее время в организации проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Как рассказали в местном управлении Роспотребнадзора, в АО «ЮниКредит Банк» в ходе проверки обнаружено, что при уборке помещений не используются дезсредства, также не ведутся графики обработки помещений.

Стало известно, что в Тюменской области заболеваемость коронавирусом среди работников офисов и банков вывзлетела на треть за последнюю неделю. Этот рост обусловлен как раз-таки несоблюдением противоэпидемических требований в трудовых коллективах.

– Совместно с профильными департаментами правительства области мы усиливаем контрольно-надзорные мероприятия в отношении магазинов, общепита, офисов и банков, а сотрудники полиции – в автобусах и такси, а также за соблюдением изоляции на дому больными и контактными, – заявила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.